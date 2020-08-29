Ракітіч близький до повернення в Севілью – хавбек Барселони зазнає серйозних фінансових втрат
Новоспечений переможець Ліги Європи хоче повернути до свого табору колишню зірку.
Хорватський півзахисник "блаугранас" Іван Ракітіч вже найближчим часом може стати гравцем Севільї, повідомляє видання Sport.es.
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Переговори між 32-річним футболістом та нервіонцями знаходяться на просунутій стадії. "Червоно-білі" готові запропонувати Ракітічу контракт на три або чотири роки, однак йому доведеться піти на дворазове зниження зарплати – з 8 млн євро до 3,7 млн євро. Попри це Іван все одно стане найвисокооплачуванішим гравцем Севільї.
Нагадаємо, Ракітіч вже виступав у Севільї, перейшовши туди з Шальке у 2011 році за 2,5 млн євро. Каталонці у 2014-му придбали хорвата за 18 млн. Його контракт з Барселоною чинний до літа 2021 року. У минулому сезоні він провів у футболці "синьо-гранатових" 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.
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