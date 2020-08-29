Хорватський півзахисник "блаугранас" Іван Ракітіч вже найближчим часом може стати гравцем Севільї, повідомляє видання Sport.es.

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Переговори між 32-річним футболістом та нервіонцями знаходяться на просунутій стадії. "Червоно-білі" готові запропонувати Ракітічу контракт на три або чотири роки, однак йому доведеться піти на дворазове зниження зарплати – з 8 млн євро до 3,7 млн євро. Попри це Іван все одно стане найвисокооплачуванішим гравцем Севільї.

Нагадаємо, Ракітіч вже виступав у Севільї, перейшовши туди з Шальке у 2011 році за 2,5 млн євро. Каталонці у 2014-му придбали хорвата за 18 млн. Його контракт з Барселоною чинний до літа 2021 року. У минулому сезоні він провів у футболці "синьо-гранатових" 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

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