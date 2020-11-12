"Судячи з того, що я бачив, вони чудово ладнають. У мене були хороші стосунки і з Антуаном, і з Лео. Що між ними зараз, я не знаю.

"Мессі одночасно імператор і монарх": екс-агент Грізманна викрив ганебну поведінку капітана Барселони за межами поля

Бачив, як вони разом п'ють мате в роздягальні. Якби вони забивали, ніхто б нічого не говорив. Грізманн і Мессі – неймовірні хлопці, і ніяких проблем між ними бути не повинно", – цитує Ракітіча AS.

Нагадаємо, Ліонель хотів змінити клуб після завершення минулого сезону, але керівництво було проти, що вилилось у конфлікт зіркового форврада з босами каталонців.

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