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Ракітіч – про поразку Барселони у фіналі Кубка Іспанії: Футбол жорстокий

10:11 387 Читать на русском
Ракітіч – про поразку Барселони у фіналі Кубка Іспанії: Футбол жорстокий
Іван Ракітіч / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Іван Ракітіч поділився думками після фіаско каталонського клубу у фіналі Кубка Іспанії проти Валенсії (1:2).

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

"Я не можу йти з поля з посмішкою, але це злість на себе. Я приймаю рішення тренера.

Футбол був жорстоким стосовно нас, заподіявши стільки болю. Боляче завершувати сезон ось так.

Вальверде: Барселона може тішитись перемогою в чемпіонаті

Ми на 100% підтримуємо Вальверде. Ми дуже задоволені роботою, яку він робить", – цитує Ракітіча El Chiringuito TV.

Нагадаємо, хорват був замінений на 76-й хвилині матчу.

В поточному сезоні Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії.

Валенсія – Барселона: заслужена перемога "кажанів" у фіналі Кубка, уривчаста геніальність Мессі та крах "блаугранас"

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Валенсія – Барселона: заслужена перемога "кажанів" у фіналі Кубка, уривчаста геніальність Мессі та крах "блаугранас"
03:00
4812
Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Валенсія Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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