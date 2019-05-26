Ракітіч – про поразку Барселони у фіналі Кубка Іспанії: Футбол жорстокий

Хавбек Барселони Іван Ракітіч поділився думками після фіаско каталонського клубу у фіналі Кубка Іспанії проти Валенсії (1:2).

"Я не можу йти з поля з посмішкою, але це злість на себе. Я приймаю рішення тренера.

Футбол був жорстоким стосовно нас, заподіявши стільки болю. Боляче завершувати сезон ось так.

Вальверде: Барселона може тішитись перемогою в чемпіонаті

Ми на 100% підтримуємо Вальверде. Ми дуже задоволені роботою, яку він робить", – цитує Ракітіча El Chiringuito TV.

Нагадаємо, хорват був замінений на 76-й хвилині матчу.

В поточному сезоні Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії.

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