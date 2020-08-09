Ракета Роналду, шедевр Мессі й ще два диво-голи: УЄФА назвав претендентів на автора найкращого м'яча тижня в ЛЧ

Прес-служба УЄФА визначила чотири найкращих голи тижня, які були забиті цього футбольного вікенду в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

До списку найкращих голів потрапив другий гол Роналду у ворота Ліона – той у своєму фірмовому стилі пробив здалеку у "дев'ятку". Також не залишився непоміченим курйозний, проте шедевральний гол Мессі у ворота Наполі.

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На звання найкращого гола претендує взяття воріт у виконанні Лєвандовскі у ворота Челсі та гол Бензема на Етіхаді.

Вже традиційно проголосувати за автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

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