Вчорашнє обстеження виявило пухлину в яєчках 28-річного форварда Герти Жана-Поля Боетіюса, інформує прес-служба клубу.

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Нідерландець змушений негайно призупиняти кар'єру і готуватися до операції. Герта обіцяє підтримувати свого гравця і в майбутньому надавати основну інформацію щодо його стану. Боетіюс лише цього літа переїхав у Берлін з Майнца та встиг провести за новий клуб 6 матчів. У 2017 році форвард перетинався з Русланом Маліновським в Генку.

Нагадаємо, у липні такий самий діагноз почув новачок Борусії Д Себастьян Аллє, за якого "джмелі" заплатили Аяксу 31 млн євро.

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