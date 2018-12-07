"Рахую дні, щоб скоріше повернутись у спеку", – Буено хоче до Бразилії

Хавбек Динамо Вітор Буено не у захваті від українських морозів.

Бразилець завантажив на свою сторінку у Instagram фотографію з пляжу та написав: "Рахую дні, щоб скоріше повернутись у цю спеку".

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Нагадаємо, Буено цього літа перейшов у Динамо на правах оренди з Сантоса. У зворотньому напрямку з Динамо поїхав Дерліс Гонсалес. Оренда бразильця розрахована до літа 2020 року.

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Зауважимо, цього сезону хавбек провів за Динамо лише 3 гри, загалом провівши на полі 83 хвилини. Результативними діями не відзначався.