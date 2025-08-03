– Напружений матч для вашої команди вийшов?

– Так, 100 відсотків. Я вважаю, що рахунок по грі. Трошки, мабуть, я не скажу, що розчарований, тому що… Єдине, що менталітет сьогоднішнього матчу не сподобався – в тому плані, що ми повинні були продовжувати хотіти ще забити гол, щоб уже насолоджуватися футболом. Але я впевнений, що це прийде з часом, якщо ми будемо виконувати все так, як ми сьогодні робили. В принципі, це один з перших матчів, де в нас і в структурі на оборону виходило багато, і з м’ячем.

Відбитий пенальті у відеоогляді матчу Карпати – Полісся – 0:2

– На початку матчу Карпати дуже активно кинулися пресингувати. Здавалося, що були в Полісся проблеми, були втрати, були моменти в суперника, вихід Краснопіра віч-на-віч на початку. Що не далося команді? І чи не далося щось команді у ці стартові 10-15 хвилин?

– Так, ми очікували пресингу від Карпат, ми про це говорили з хлопцями. Мабуть, найголовніше, що ті моменти, які на початку були біля наших воріт, – це тактичні моменти, які ми поправимо. Були дійсно такі проблеми на початку, але, в принципі, виправилися, і потім уже гра була за нашим сценарієм.

– Ви вже відійшли від шоку, який був у 1-му матчі з Санта-Коломою? То був глюк системи? І чи ви вже зрозуміли, в чому був глюк тієї системи?

– Ні в якому разі. Розумієте, у нас сьогодні в країні оцінюють футбол по країні, яку представляє суперник. Футбол вирівнюється, і нам дійсно попався суперник, який, як мінімум, чогось вартує, який добре працює з м’ячем.

Думаю, ви всі бачили, кого він вибив перед цим раундом. Тому тут, вважаю, недооцінка більше прийшла від журналістів – вони трошки перебільшили. Тому що Санта-Колома насправді – дуже добре організована команда, що стосується м’яча.

– Гайдучик забиває 2-й матч поспіль. Чи є у вас вже бачення щодо основного форварда вашої команди?

– У нас є обойма, вони всі – гравці основного складу. Зараз у нас за місяць буде 6 матчів ще попереду. Тому буде ротація, буде обов’язково якась свіжість.

Найголовніший, мабуть, показник – це тренування. Хто як себе на тренуваннях проявлятиме, той і буде грати. Це стосується кожного футболіста нашої команди. Сьогодні в основному складі грали найсильніші футболісти. Так, це була ротація, але це ті хлопці, які вже на тренуваннях працюють. Щось виходить, щось не виходить. Ми на початку нашої роботи.

Але вони працюють на 100 відсотків, і це вже дає їм шанси для того, щоб потрапити в основний склад. Основний склад перед будь-яким футболістом відкритий. Якщо він краще розуміє, працює на 100 відсотків, розуміє, що ми хочемо на оборону й атаку – тільки тоді цей гравець заслуговує місця в основному складі, – сказав Ротань у ефірі "Футбол 360".

Нагадаємо, що напередодні Полісся здолало Санта-Колому з Андорри у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Після поразки 1:2 у першому матчі, житомиряни впевнено відігралися у грі-відповіді – 4:1.

Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR