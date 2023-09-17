"Шість років не вигравали на виїзді в Евертона, тому це був виклик, з яким впоралися. Ми домінували та створили багато моментів, провели чудову гру. Рахунок, ймовірно, мав бути більший. Всі зіграли дуже добре. У нас було багато шансів, ми були терплячими.

Перемога Зінченка і Ко над командою Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Арсенал

Мені справді сподобалася гра. Після матчу з Манчестер Юнайтед на моєму обличчі читалося полегшення, проти Евертона – насолода. Думаю, що перший наш гол треба було зарахувати. Але я задоволений тим, що ми здобули перемогу.

Троссар забив неймовірний гол. Це те, що нам потрібно. Гравці, які виходять на заміну, мають бути готові принести команді результат.

Мартінеллі? В нього біль у підколінному сухожиллі. Ми оцінимо його здоров'я пізніше", – цитує наставника "канонірів" BBC.

Нагадаємо, що Арсенал набрав після п'яти турів 13 очок і перебуває на четвертій сходинці. В наступному турі підопічні Артети зіграють проти Тоттенхема.

Арсенал дотиснув Евертон в АПЛ – гострий і цікавий Зінченко, Миколенко помучив суперзірку та двічі врятував