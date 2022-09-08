Колишній наставник Мілана, Реала та низки інших команд Фабіо Капелло відзначив силу Наполі в матчі проти Ліверпуля.

Команда Юргена Клоппа без шансів поступилася на стадіо імені Дієго Марадони. Наполі відправив у ворота гостей 4 м'ячі і лише після цього дозволив супернику забити гол престижу. Капелло відзначив регрес у грі Ліверпуля.

Наполі – Ліверпуль – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Наполі має майстерність, і це було помітно протягом усієї гри. Ліверпуль був не настільки рухливим, як у ті часи, коли все вигравав. Футбол Наполі був неймовірний. Рахунок 4:1, мабуть, не зовсім об'єктивний. Має бути 7:2", – сказав Капелло в ефірі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, мерсисайдці дуже складно почали нинішній сезон і на внутрішній арені. Після 6 турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 7 місці в турнірній таблиці, набравши лише 9 очок з 18.

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