Ескільстун повів із рахунком 3:0 вже до 16-ї хвилини, а на початку другого тайму табло показувало цифри 5:1. Проте, гра завершилася перемогою господарів із рахунком 5:4 – Стоксунд забив три м'ячі з 58-ї до 89-ї хвилини.

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На 58-й хвилині стався автогол 20-річного півзахисника господарів Адама Падована, який змусив усіх говорити про договірний характер цієї гри. Він завдав удару по власних воротах, хоча міг легко вибити м'яч.

Йохан Классон, відповідальний за дотримання етичних норм, заявив, що Шведська футбольна асоціація має намір детальніше розглянути цю ситуацію.

Водночас тренер Стоксунда Адам Гурсой наполягає на тому, що автогол Падована став чистою випадковістю. "У цьому автоголі немає нічого дивного, у футболі подібні епізоди трапляються. Чутки про договірний матч? Зрозуміло, що їх нескладно роздути з нуля. Більшість людей, ймовірно, бачили тільки окремий інцидент – не думаю, що багато людей, які обговорюють це, бачили весь матч", – зазначив тренер.