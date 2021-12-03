"Несправедливість складається із порушення ігрової дисципліни. Коли ми аналізували гру Шахтаря, то акцентували увагу на флангових атаках команди. Нам вдалося нейтралізувати їхній правий фланг, але з лівим флангом не розібралися.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі справедливим був би рахунок 0:0. Ми мали один удар, і ми його реалізували, а Шахтар взагалі нічого не створив. Я не думаю, що ми розклеїмося після такого рахунку, сподіваюся, що така поразка покаже силу колективу. Якість гри дає оптимізм, але рахунок 1:6 — дуже болючий.

Грою у першому таймі я задоволений, ми створювали моменти зі стандартних положень, могли й подвоїти перевагу, але – 1:6", – поділився Дулуб в ефірі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Шахтар розбив Львів (6:1), а чотири голи "гірники" провели в останні 15 хвилин зустрічі. Ця перемога дозволила "помаранчевим" набрати 44 очки та випередити Динамо у турнірній таблиці.

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