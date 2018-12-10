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Рахміль Суркіс оцінив рівень нинішнього Динамо

22:44 283 Читать на русском
Рахміль Суркіс оцінив рівень нинішнього Динамо
Рахміль Суркіс / Фото ФК Динамо

Батько президента Динамо Рахміль Суркіс поділився враженнями від гри київської команди.

"Мені подобається, що зараз Динамо складається з молодих юнаків, власних вихованців.

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Циганков – унікальний футболіст. Що він витворяє на полі! У 20 років лідер команди, капітан. Потрібно ставити своїх хлопців, а не привозити іноземців – і все буде добре.

Раніше я більше спілкувався з футболістами та тренерами, а зараз підтримую стосунки із Володимиром Мунтяном – у минулому прекрасним футболістом та чудовою людиною, яка продовжує вести активне життя. Також часто розмовляємо із легендарним футболістом Андрієм Бібою, не менш легендарним Олександром Шовковським", – цитує Рахміля Суркіса офіційний сайт Динамо.

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Теги
Григорій Суркіс Ігор Суркіс Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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