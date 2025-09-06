Рафінья разом з сім'єю вирішив провести день в Діснейленді. Утім, відпочинок приніс неприємний досвід для родини гравця Барселони.

Барселона офіційно відпустила гравця у вільне плавання

Сина Рафіньї проігнорував аніматор Діснейленду, переодягнений у персонажа з мультсеріалу "Чіп і Дейл". Хлопчик декілька разів підходив, щоб обійняти персонажа, але щоразу працівник обіймав інших дітей, не звертаючи уваги на сина бразильця.

"Ваші працівники – це ганьба. Вони не повинні так ставитися до людей, особливо до дитини. Вони повинні робити дітей щасливими, а не зневажати їх. Я б волів називати це зневагою, ніж чимось іншим. Вони – ганьба. Я розумію втому тих, хто тут працює, але чому вони обійняли всіх білих дітей, а не мого сина?

Я ненавиджу паризький Діснейленд. Він просто хотів тепла та обіймів. На щастя для вас, він не розуміє. Паризький Діснейленд, цей працівник – лайно, він дурень", – написав Рафінья у соцмережах.

Дружина бразильського вінгера Тая Беллолі супроводжувала сина і розповіла, що аніматор міцно тримав іншу дитину за руки, щоб не контактувати з її сином.