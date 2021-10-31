Красивий м'яч організували футболісти Лідса у двобої з Норвічем.

Норвіч ще не знає смаку перемог у нинішньому сезоні, вдома "канарки" поступились Лідсу (1:2) в рамках 10-го туру АПЛ.

Норвіч поступився Лідсу і довів свою безвиграшну серію до десяти матчів

Окрасою зустрічі став перший гол гостей. Рафінья змістився з правого флангу та пошив одразу трьох суперників, включно з голкіпером, у дурні, пробивши їм поміж ніг.

У поточному сезоні АПЛ це вже 4-й гол Рафіньї. Перемога дозволила Лідсу покинути зону вильоту, Норвіч залишився останнім.

Raphinha tá o bicho! pic.twitter.com/VXu3NdMtab — Marcelo - Cé (@MarceloSR0) October 31, 2021

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