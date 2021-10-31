Рафінья забив ювелірний гол у ворота Норвіча, прокинувши м'яч поміж ніг трьох суперників
18:31 - Читать на русском
Красивий м'яч організували футболісти Лідса у двобої з Норвічем.
Рафінья 56’
Родріго Морено 61’
56’ Рафінья
61’ Родріго Морено
Норвіч ще не знає смаку перемог у нинішньому сезоні, вдома "канарки" поступились Лідсу (1:2) в рамках 10-го туру АПЛ.
Норвіч поступився Лідсу і довів свою безвиграшну серію до десяти матчів
Окрасою зустрічі став перший гол гостей. Рафінья змістився з правого флангу та пошив одразу трьох суперників, включно з голкіпером, у дурні, пробивши їм поміж ніг.
У поточному сезоні АПЛ це вже 4-й гол Рафіньї. Перемога дозволила Лідсу покинути зону вильоту, Норвіч залишився останнім.
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