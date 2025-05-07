Вінгер Барселони Рафінья забив один гол у ворота Інтера в матчі-відповіді півфіналу.

Вінгер Барселони Рафінья у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів із міланським Інтером став автором гола у ворота італійського клубу на 87-й хвилині. Після цього каталонці повели в рахунку 3:2, але потім пропустили в компенсований час другого тайму і програли в додатковий час – 3:4.

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Гол у ворота Інтера став для Рафіньї 13-м у нинішній Лізі чемпіонів, також у нього 8 асистів. Бразилець завершив нинішню кампанію, набравши 21 очко за системою "гол+пас".

28-річний бразилець повторив рекорд Кріштіану Роналду за кількістю гольових дій за один сезон у Лізі чемпіонів. Португалець набрав 21 очко в сезоні-2013/2014.

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