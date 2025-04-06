В матчі 30 туру Ла Ліги Барселона не змогла переграти Бетіс і скористатися поразкою Реала від Валенсії. Гравці "кулес" після гри не приховували свого смутку, але найбільш розлюченим виглядав лідер команди Рафінья.

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Вболівальники на трибунах зняли на відео бразильця, який не стримував своїх емоцій, сперечаючись як з суперниками, так і з арбітрами, та навіть тренером Гансом-Дітером Фліком, який намагався втихомирити Рафінью після конфлікту з лайнсменом. Ці кадри вже опублікували в соцмережі X.

Дійшло до того, що дісталося травмованому капітану "блаугранас" Марку-Андре тер Штегену, який на шляху в підтрибунне приміщення подав руку Рафіньї, щоб заспокоїти партнера, а у відповідь отримав поштовх.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 28-річний бразильський вінгер забив 27 голів та віддав 20 результативних передач в 44 матчах за Барселону в усіх турнірах.

God only knows what this linesman was telling Raphinha…



Flick & Ter Stegen were just calming him down!!pic.twitter.com/scSPXcEpXA — ᴘɢ² (@angrygavi) April 5, 2025

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