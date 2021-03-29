Колишній оборонець Шальке з Гельзенкірхена, мюнхенської Баварії та низки інших команд Рафінья знову виступатиме в бразильській Серії А.

Ветеран став гравцем Греміо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-форвард збірної Італії Едер повернувся до Бразилії

Рафінья підписав із "мушкетерами" контракт до кінця 2021 року. До Порту-Алегрі 35-річний оборонець перебрався у статусі вільного агента. На початку лютого він покинув пірейський Олімпіакос. Рафінья є вихованцем бразильської Корітіби. Також фулбек на батьківщині захищав кольори Фламенго, а найкращі роки кар'єри провів у Баварії, з якою здобув 18 трофеїв.

У нинішньому сезоні Рафінья провів 22 матчі за Олімпіакос у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. За Греміо він виступатиме під звичним 13-м номером.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства