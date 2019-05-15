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Рафінья офіційно оголосив, що покине Баварію після закінчення сезону

15 травня 12:04 455 Читать на русском
Рафінья офіційно оголосив, що покине Баварію після закінчення сезону
Рафінья / Reuters

Захисник Баварії Рафінья повідомив, що цей сезон стане для нього останнім у Мюнхені.

"Це були чудові вісім років, протягом яких разом з Баварією я пережив багато приємних моментів. Я дуже радий, що все так склалося.

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Але кар'єра кожного футболіста рано чи пізно підходить до кінця. З собою я візьму тільки приємні спогади. Було чудово", – цитує Рафінью прес-служба Баварії.

Слідом за Ар'єном Роббеном і Франком Рібері Рафінья стане третім ветераном, який покине Баварію влітку.

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В нинішньому сезоні бразилець провів за мюнхенців 14 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Рафінья Рафінья
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