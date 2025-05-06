"Я відчував, що Хаві та його команда не довіряють мені достатньо. Я викладався на повну кожні 60 хвилин, але він усе одно першим замінював саме мене", – поділився Рафінья у коментарі Mundo Deportivo.

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Зокрема, бразилець пригадав матч Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед: "Я щойно створив ще один дуже небезпечний момент, почувався впевнено, грав добре – і саме мене він вирішив замінити першим. Я сів на лаву, не витримав і вдарив по сидінню. Не міг повірити в те, що відбувається. Я багато розмовляв із ним, намагався змінити все, але у нього було своє бачення", – додав він.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Рафінья під керівництвом Ганс-Дітер Фліка демонструє рівень гри претендента на "Золотий м'яч" – 31 гол та 25 асистів у 52 матчах сезону за Барселону в усіх турнірах.

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