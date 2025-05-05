Вінгер Барселони Рафінья розповів історію про те, як міг опинитися на чемпіонаті Європи у 2021 році. Бразилець хотів виступати за збірну Італії.

"Я був близький до того, щоб прийняти виклик до збірної Італії. Я мав поїхати на чемпіонат Європи, який мав відбутися 2020 року. Я був практично готовий. На щастя, паспорт не прийшов вчасно.

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Мені телефонували зі збірної Італії. Жоржінью часто говорив зі мною. Італійські тренери підготували для мене фантастичний проєкт, який справив на мене велике враження.

Але водночас у глибині душі я все ще сподівався, що зможу вдягнути футболку збірної Бразилії. І, на щастя, я не отримав італійський паспорт вчасно", – цитує вінгера "кулес" Sky Sport Italia.

Видання зазначає, що Рафінья міг виступати за Італію завдяки італійському громадянству свого батька.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" переграла збірну Англії у серії пенальті (1:1, по пен. 3:2).

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