Після скандального епізоду після матчу, коли Рафінья посаврився із лайнсменом та партнерами по команді, Гансі Флік вирішив заступитися за свого гравця на прес-конференції.

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Тренера Барселони запитали які слова сказав бразильський вінгер в бік судді, але німецький спеціаліст уник прямої відповіді.

"Я не хочу нічого говорити про суддівство в цьому матчі. Про це недобре говорити. Рафінья кричав не на арбітра, а на мене", – цитує Фліка видання Diario SPORT.

Нагадаємо, що Барселона мала шанс відірватися від Реала на 6 очок після поразки "вершкових" Валенсії. Тепер "блаугранас" мають перевагу в 4 бали за 8 турів до завершення чемпіонату Іспанії.

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