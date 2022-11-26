30-річна зірка травмувався у матчі першого туру ЧС-2022 проти Сербії, через що пропустить груповий етап. Одні фанати його підтримали, а інші традиційно захейтили. Рафінья ж заступився за Нея.

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"Найбільша помилка в кар'єрі Неймара – народитись бразильцем. Фанати Аргентини ставляться до Мессі, як до Бога. Фанати Португалії ставляться до Роналду, як до короля. Бразильці ж бажають Неймару зламати ногу", – написав зірка Барселони в Instagram.

Raphinha, en su cuenta de Instagram



"El mayor error de la carrera de @neymarjr es nacer brasileño"



“Los fans de Argentina tratan a Messi como un Dios, los de Portugal a @Cristiano como a un rey, los Brasil animan a que @neymarjr se rompa la pierna"



#COPEMundial pic.twitter.com/oyFPvZdmBL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 26, 2022

"Селесао" на груповому етапі ЧС-2022 залишилось провести ще два поєдинки – 28 листопада проти Швейцарії та 2 грудня проти Камеруну.

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