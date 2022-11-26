Рафінья красиво заступився за Неймара: "Його найбільша помилка в кар'єрі – народитись бразильцем"
Вінгер збірної Бразилії Рафінья підтримав травмованого Неймара, який зіштовхнувся з черговою хвилею хейту.
30-річна зірка травмувався у матчі першого туру ЧС-2022 проти Сербії, через що пропустить груповий етап. Одні фанати його підтримали, а інші традиційно захейтили. Рафінья ж заступився за Нея.
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"Найбільша помилка в кар'єрі Неймара – народитись бразильцем. Фанати Аргентини ставляться до Мессі, як до Бога. Фанати Португалії ставляться до Роналду, як до короля. Бразильці ж бажають Неймару зламати ногу", – написав зірка Барселони в Instagram.
"Селесао" на груповому етапі ЧС-2022 залишилось провести ще два поєдинки – 28 листопада проти Швейцарії та 2 грудня проти Камеруну.
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