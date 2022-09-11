Вінгер каталонців Рафінья зізнався, на що готовий, якщо Барселона тріумфує у найпрестижнішому євротурнірі.

"Зроблю те ж саме, що робив у Лідсі, коли ми зберегли прописку в АПЛ. Я перетну на колінах поле Камп Ноу або того стадіону, де ми гратимемо. Це може статися у Стамбулі", – цитує бразильця La Vanguardia.

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У поточному сезоні суперниками "блаугранас" на груповому етапі Ліги чемпіонів є Баварія, Інтер та Вікторія Пльзень. У першому турі Барса розгромила чехів з рахунком 5:1.

Нагадаємо, Рафінья перебрався в Іспанію цього літа. Каталонці виклали за 25-річного вінгера Лідсу аж 58 мільйонів євро.

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