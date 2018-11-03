Рафінья: Був переконаний, що залишусь в Інтері, але був вимушений продовжити кар'єру у Барселоні

Хавбек Барселони Рафінья Алькантара розповів про свій гол у ворота Інтера та пояснив, чому покинув італійський клуб.

"Відчув величезну радість, забивши за свою команду, але, з іншого боку, я не хотів святкувати цей гол з поваги до колишніх товаришів по команді. Гра з Інтером – одночасно особлива і дивна подія. Кілька місяців тому я грав з цими футболістами пліч-о-пліч, а тепер вони мої суперники. Дуже дивно.

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Був переконаний, що залишуся в Інтері, хотів цього, але обставини змінилися. У команді вважали за краще інших гравців, і у мене не було іншого вибору, окрім як продовжити кар'єру в іншому місці. Але я вдячний Інтеру за допомогу, яка була надана мені протягом дев'яти місяців", – цитує Рафінью Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, Рафінья грав за італійський Інтер на правах оренди з січня 2018 року. У "нерадзурі" було право викупу за 35 мільйонів євро, яким вони не скористались.