Рафаїлов: Якби Зоря могла грати домашні матчі Ліги Європи у Манчестері і Роттердамі – грошей вистачило б на кілька років

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов пригадав, як пропонував УЄФА проводити всі єврокубкову матчі луганського клубу у сезоні 2016/17 на полях суперників.

"Коли я дізнався, скільки заробив Манчестер Юнайтед від проведення матчу – я з такою пропозицією, проханням звертався в УЄФА. Але треба читати регламент цих змагань. Команда може проводити свої поєдинки лише на одному стадіоні.

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Якби можна було зіграти два матчі у Манчестері, два – у Роттердамі і два – у Стамбулі, розділити навпіл ті гроші, які можна було б заробити з цих матчів, Зорі вистачило б їх на кілька років", – сказав Рафаїлов у програмі "Профутбол".

Нагадаємо, генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов покинув луганський клуб 26 березня – з цього часу посада залишається вакантною.

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