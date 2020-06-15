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Рафаїлов: Я не Ванга, але гадаю, що Зорі буде важко – говорити про Лігу чемпіонів зарано

20:19 45 Читать на русском
Рафаїлов: Я не Ванга, але гадаю, що Зорі буде важко – говорити про Лігу чемпіонів зарано
Сергій Рафаїлов / Фото ФК Зоря

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов озвучив невтішний прогноз щодо подальшого розвитку луганського клубу.

"Оцінку моєї праці будуть давати інші, я не любитель. Єдине скажу – я пішов з клубу, коли він був на другому місці.

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Я б хотів, щоб люди, які там працюють сьогодні і будуть працювати завтра, тримали цю марку і перебували на тому ж місці, не опускалися нижче призових місць, місць, які дають право брати участь в групових етапах Ліги Європи. Про Лігу чемпіонів ще зарано, напевно, говорити. Я не Ванга. Не можу сказати, що буде з клубом, але, на мою думку, буде дуже важко", – підсумував Рафаїлов в коментарі ПроФутболу.

Нагадаємо, генеральний директор покинув луганський клуб 26 березня – з цього часу посада залишається вакантною.

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Сергій Рафаїлов Зоря Зоря
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