Рафаїлов прокоментував чутки щодо трансферу Караваєва в Динамо

Генеральний директор Сергій Рафаїлов поділився думками щодо трансферної політики Зорі.

"Кожен сезон до Зорі, яка виступає 6 років в єврокубках, до її гравців є інтерес, є багато чуток. Поки конкретної пропозиції від Динамо не надходило. Є пропозиції по декількох футболістах Зорі від зарубіжних клубів. Про них знає тренер і керівництво.

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Тимчик, швидше за все, на наступний сезон залишиться у нас в оренді, по ньому ми домовимося. Трансферна політика Зорі стабільна. У нас були помилки, але у нас є приклади заробітку на трансферах. Ми не закриті до пропозицій, якщо вони відповідають інтересам клубу і гравця. Ми розуміємо, скільки може коштувати трансфер футболіста Зорі.

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Одна справа купувати одного і того ж футболіста з Шахтаря або Зорі. Пропозиції різні, але все має бути врівноважено. Якщо пропозиція з'явиться на папері – будемо обговорювати, порадимося з тренером, будемо розглядати, які аргументи є у нашого клубу", – сказав Рафаїлов у коментарі офіційному сайту Зорі.