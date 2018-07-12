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Рафаїлов: Про вагу Зорі в Європі повинні говорити не тільки трансфери, але і результати команди

22:33 209 Читать на русском
Рафаїлов: Про вагу Зорі в Європі повинні говорити не тільки трансфери, але і результати команди
Сергій Рафаїлов / Фото з соцмереж

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, які перспективи відкриває команді трансфер Андрія Луніна в Реал.

"Про вагу клубу в Європі повинні говорити не тільки трансфери, але і результати команди. Поки Зоря цим похвалитися не може, але ми прагнемо до того, щоб бути визнаними серед конкурентоспроможних європейських клубів.

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Чому Лунін перейшов у Реал, а не в Наполі? Тому що від Реала надійшла вигідніша пропозиція. До того ж ми враховували і бажання самого футболіста.

Чи варто продавати українських талантів у європейські клуби? Щоб у нас розвивався футбол, вітчизняні клуби зобов'язані заробляти, а не чекати якогось дядька, який сьогодні профінансує команду, а завтра – ні", – розповів Рафаїлов виданню Команда1.

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Сергій Рафаїлов Трансфери Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Трансфери чемпіонату України Реал Мадрид Реал Мадрид Зоря Зоря
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