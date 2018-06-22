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Рафаїлов потролив Маріуполь: У нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи

20 червня 20:43 1849 Читать на русском
Рафаїлов потролив Маріуполь: У нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи
Сергій Рафаїлов / фото ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вважає, що доля чемпіонату України сезону 2017/18 вирішувалась не на футбольному полі.

"Мені здавалося, що у зв'язку із завершенням Чемпіонату України 17-18, тема неявки Динамо в Маріуполь закрита. Але ні. Тому хочу висловити свою думку.

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Але перш ось про що. На сьогодні у нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи. Для цього Маріуполю необхідно заявити свій стадіон, який, як ми знаємо відповідає всім і всьому, на матчі ЛЄ. Дуже видному бізнесменові, а за сумісництвом президенту міської федерації футболу, всіх, хто не захоче їхати до Маріуполя, обізвати боягузами. Головному креативнику клубу вивісити з десяток банерів на цю тему. І все, шлях до фіналу відкритий.

Хочу задати питання, чому хорвату з Динамо Київ безпечно їхати до Маріуполя, а хорвату з Динамо Загреб – ні. Звичайно, в цій ситуації наші футбольні керівники повинні були знайти інший вихід і він був, але на догоду чиїмось інтересам було прийнято рішення про поразку Динамо. Тому суперечки про те, хто справжній чемпіон, тривають", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбук.

Україна 2017/18 25 тур

Маріуполь - Динамо: Неділя 01 квітня 2018

Маріуполь
Матч завершено
2 : 3
Динамо
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Теги
Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Сергій Рафаїлов Маріуполь - Динамо в Лозанні Маріуполь - Динамо
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