Рафаїлов потролив Маріуполь: У нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вважає, що доля чемпіонату України сезону 2017/18 вирішувалась не на футбольному полі.

"Мені здавалося, що у зв'язку із завершенням Чемпіонату України 17-18, тема неявки Динамо в Маріуполь закрита. Але ні. Тому хочу висловити свою думку.

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Але перш ось про що. На сьогодні у нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи. Для цього Маріуполю необхідно заявити свій стадіон, який, як ми знаємо відповідає всім і всьому, на матчі ЛЄ. Дуже видному бізнесменові, а за сумісництвом президенту міської федерації футболу, всіх, хто не захоче їхати до Маріуполя, обізвати боягузами. Головному креативнику клубу вивісити з десяток банерів на цю тему. І все, шлях до фіналу відкритий.

Хочу задати питання, чому хорвату з Динамо Київ безпечно їхати до Маріуполя, а хорвату з Динамо Загреб – ні. Звичайно, в цій ситуації наші футбольні керівники повинні були знайти інший вихід і він був, але на догоду чиїмось інтересам було прийнято рішення про поразку Динамо. Тому суперечки про те, хто справжній чемпіон, тривають", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбук.