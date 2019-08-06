Рафаїлов поділився думкою щодо співпраці з європейськими тренерами – Моурінью в Зорі не буде

Генеральний директор луганців розповів про свої вподобання серед відомих наставників.

"Моурінью без контракту? Ніхто йому не дзвонив, ніхто не звертався. Він – дуже складна людина. Думаю, йому зі мною буде дуже важко, як і мені з ним.

Вернидуб розповів, чим займається після відходу із Зорі

А от Арсен Венгер – дуже цікава людина. Для нього це була б велика екзотика, більше, ніж на якомусь острові", – розповів Сергій Рафаїлов YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, цьогоріч Зоря призначила нового тренера вперше за вісім сезонів. Замість Юрія Вернидуба команду очолив Віктор Скрипник, який має досвід роботи в Європі.

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