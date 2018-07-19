Рафаїлов: Перехід Опанасенка в Коньяспор поки що незавершений

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов повідомив, що перехід гравця луганського клубу Євгена Опанасенка в турецький Коньяспор ще незавершений.

"Хочу відразу почати із ситуації з трансфером Євгена Опанасенка. Поки що документально цей перехід не завершений. Так, до нас надійшла пропозиція від турецького клубу Коньяспор і ми відпустили гравця для проходження медобстеження. Але трансферні договори ще не підписані. Я думаю, наші турецькі партнери поспішили, відразу ж представивши гравця. Це непорядно.

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Хоча надійшла пропозиція, і вона була досить хорошою. А якщо пропозиція дійсно цікава і для футболіста, і для клубу, то ми завжди готові піти і підемо назустріч гравцеві. Ми розуміємо, що він вже досить віковий футболіст і у нього з'явився шанс заробити грошей більше, ніж він може заробити на Україні.

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Коли будуть дотримані всі договірні зобов'язання з турецької сторони, Женя перейде в цей клуб. Тому ми зараз чекаємо підпису трансферного контракту. Але, з більшою часткою ймовірності, як це прийнято зараз говорити, Євген Опанасенко стане гравцем турецького клубу", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.