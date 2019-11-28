Рафаїлов озвучив вартість фінансового стимулу проти клубів УПЛ

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов оприлюднив рівень цін у питанні фінансового стимулювання грандами інших клубів Прем’єр-ліги.

"Досить довгий час ніхто нас не стимулює. Чому? Я не знаю. Колись це було, але вже три сезони ніхто нічого не пропонує в цьому плані. Іншим клубам, знаю, пропонують Такса? 100 тисяч доларів за нічию, 300 тисяч – за перемогу. Не думаю, що хтось зараз стимулює проти Зорі, щоб відбирали очки у нас.

Рафаїлов назвав клуб, який пропонував за Луніна більше, ніж Реал

Навряд чи Шахтарю або Динамо це потрібно. Складно сказати, хто нас боїться. Не думаю, що Зоря у цьому році готова забрати друге місце", – сказав Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Зоря після 15-ти турів у чемпіонаті України посідає 3 місце, поступаючись Динамо лише двома очками.

Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо