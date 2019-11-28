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Рафаїлов озвучив вартість фінансового стимулу проти клубів УПЛ

09:29 712 Читать на русском
Рафаїлов озвучив вартість фінансового стимулу проти клубів УПЛ
Сергій Рафаїлов / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов оприлюднив рівень цін у питанні фінансового стимулювання грандами інших клубів Прем’єр-ліги.

"Досить довгий час ніхто нас не стимулює. Чому? Я не знаю. Колись це було, але вже три сезони ніхто нічого не пропонує в цьому плані. Іншим клубам, знаю, пропонують Такса? 100 тисяч доларів за нічию, 300 тисяч – за перемогу. Не думаю, що хтось зараз стимулює проти Зорі, щоб відбирали очки у нас.

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Навряд чи Шахтарю або Динамо це потрібно. Складно сказати, хто нас боїться. Не думаю, що Зоря у цьому році готова забрати друге місце", – сказав Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Зоря після 15-ти турів у чемпіонаті України посідає 3 місце, поступаючись Динамо лише двома очками.

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Сергій Рафаїлов Зоря Зоря
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