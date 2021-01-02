"Знову бомба... Головні бомби попереду. Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракти. Цю проблему, звичайно, можна вирішити. Трьома способами. Виплатити борги і домовитися про нові умови або залишити все, як є, дограти сезон, а влітку повернутися до розмови.

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Можна відпустити футболістів за якісь гроші. Але все поки йде як завжди: погрози переведення в дубль, біг по колу, відмова брати на збори. Все-таки, думаю, що все вирішиться. Авторитет Скрипника дуже сильний.

А ось інша бомба ризикує підірвати клуб. Справа Вілліана ще не закінчилася. Бразильці під жорстоким тиском перерахували гроші Зорі, але клуб ніколи не був остаточним отримувачем, процентів – так. Позиції бразильського агенства дуже сильні. Так що продовження буде.

А там плати або заборона на реєстрацію футболістів, штрафи, зняття очок, недопуск до єврокубків, позбавлення професійного статусу. В Європі кидал не люблять", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, восени Крузейро нарешті виконав свої зобов'язання перед Зорею і повністю розрахувався за трансфер Вілліана Гомеса, виплативши луганському клубу близько 1,4 млн євро. До слова, Вілліан ніколи не грав за Зорю. У сезоні 2012/13 він захищав кольори харківського Металіста, звідки й перебрався в Крузейро у 2013 році. У момент переходу його права передали Зорі, що було пов'язано з від'їздом з України власника харківського клубу Сергія Курченка. Цікаво, що ще у червні 2017-го гравець перейшов у Палмейрас.

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