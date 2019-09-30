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Рафаїлов назвав найдорожче придбання Зорі

14:04 1847 Читать на русском
Рафаїлов назвав найдорожче придбання Зорі
Владислав Кабаєв / ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розхвалив хавбека Владислава Кабаєва.

37’ Павло Ксьонз
 
Владлен Юрченко 40’
Назарій Русин 53’
Богдан Лєднєв 73’
Владислав Кабаєв 80’
Назарій Русин 87’
37’ Павло Ксьонз
40’ Владлен Юрченко
53’ Назарій Русин
73’ Богдан Лєднєв
80’ Владислав Кабаєв
87’ Назарій Русин

"Добре, що Кабаєв не отримав травму. Тому що в повторі було видно, що порушення було дуже небезпечним. Ззаду. Двома ногами. Добре, що обійшлося без травм.

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На мій погляд, Владислав Кабаєв – дуже хороший футболіст. В історії нашого клубу він – найдорожче придбання. За жодного іншого футболіста свого часу ми стільки не платили, як за Кабаєва. Він уже виправдовує і надалі буде виправдовувати понесені на нього витрати", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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Теги
Сергій Рафаїлов Олімпік - Зоря Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв Зоря Зоря Олімпік Олімпік
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