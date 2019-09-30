Рафаїлов назвав найдорожче придбання Зорі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розхвалив хавбека Владислава Кабаєва.

"Добре, що Кабаєв не отримав травму. Тому що в повторі було видно, що порушення було дуже небезпечним. Ззаду. Двома ногами. Добре, що обійшлося без травм.

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На мій погляд, Владислав Кабаєв – дуже хороший футболіст. В історії нашого клубу він – найдорожче придбання. За жодного іншого футболіста свого часу ми стільки не платили, як за Кабаєва. Він уже виправдовує і надалі буде виправдовувати понесені на нього витрати", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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