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Рафаїлов: Минулого сезону Зоря опустилась до рівня Олександрії та Маріуполя

16:40 108 Читать на русском
Рафаїлов: Минулого сезону Зоря опустилась до рівня Олександрії та Маріуполя
Сергій Рафаїлов / соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вважає, що Олександрія та Маріуполь не стали сильнішими.

"Протягом шести років Зоря регулярно потрапляє в єврокубки. Якщо вона не потрапила в груповий етап або починає з кваліфікації, то нічого страшного в цьому немає. Рома з нами починає з цього раунду кваліфікацію до Ліги Європи.

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Пропустили Олександрію і Маріуполь минулого сезону? Швидше, це ми опустилися на їх рівень, а не вони піднялися.

Знаючи комплектацію і фінансові можливості цих клубів, звичайно, Зоря стоїть вище. Це однозначно. Зіграло роль те, що ми втрачали очки з тими, хто не потрапив в топ-6", – сказав Рафаїлов у програмі "Футбольний формат".

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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