Ми ніколи не були фарм-клубом Шахтаря, – Рафаїлов про стосунки з "гірниками"

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про взаємини між луганським клубом та донецьким Шахтарем.

"Були скандали з каналом "Футбол". Завжди всім кажу: "Не чіпайте Зорю – і у вас завжди все буде нормально". Я ніколи не починав першим. Шахтар і канали – це одне ціле. У Шахтаря є чому вчитися, організація найвища. Але вони забули або не хочуть думати, що тут ще є команди. Для них інших немає. Там все покладуть на вівтар, щоб посісти перше місце. Вони забирають молодих футболістів. Виходять на батьків. Я б так не робив на їх місці. Треба в регламенті написати, що клуб має право віддати в оренду тільки трьох футболістів і прийняти може не більше трьох осіб.

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Де ми знайшли Малишева, Маліновського, Караваєва? На них поставили хрест. Де б були ці футболісти? У них єдина мета – аби не в Динамо. Їм (Шахтарю – прим.) потрібно всіх зібрати, щоб послабити інших. Не можна послаблювати український чемпіонат, а треба допомагати.

Свого часу були структури зі сфери впливу Ахметова, які давали нам гроші. Частина відмовилась фінансувати нас в 2013 році, частина в 2014-му. Нам не Шахтар допомагав. Це величезний холдинг. Шахтар нічого не вимагав, тільки футболісти повинні були грати. Потім у нас відразу забрали сім гравців і віддали в Маріуполь. Ми ніколи не були фарм-клубом, вирішували всі свої питання самі, були самостійні.

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Кадрово ми залежали від Шахтаря. У договорі було написано, що футболіст не має права грати. Вернидуб і я про це знали. Розумно було давати їм грати. В Іспанії та Англії така ж система. Я заспокоював Вернидуба і президента з цього питання. У нас зараз подібна ситуація по Леднєву і Русину. Вони не можуть грати проти Динамо. Тимчик – може грати, це одна з умов трансферу Караваєва", – сказав Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

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