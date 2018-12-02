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Рафаїлов: Мені цікаво, канали будуть вимагати червону картку для Тайсона?

20:33 1652 Читать на русском
Рафаїлов: Мені цікаво, канали будуть вимагати червону картку для Тайсона?
Шахтар врятувався від поразки в матчі проти Олімпіка

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував брутальний фол Тайсона проти Гая наприкінці поєдинку Шахтар – Олімпік.

"От мені цікаво канали (дуже хочеться прибрати одну літеру) будуть вимагати червону картку для Тайсона? – написав гендиректор Зорі у Facebooк.

Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

Зазначимо, Тайсон грубо в'їхав у ноги Гаю на останніх хвилинах поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Олімпік. Бразилець навіть і близько не міг дістатися м'яча, проте вирішив ззаду підступно сфолити проти Гая. Арбітр матчу Віктор Копієвський показав Тайсону жовту картку.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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