Рафаїлов: Мені цікаво, канали будуть вимагати червону картку для Тайсона?

Шахтар врятувався від поразки в матчі проти Олімпіка

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував брутальний фол Тайсона проти Гая наприкінці поєдинку Шахтар – Олімпік.

"От мені цікаво канали (дуже хочеться прибрати одну літеру) будуть вимагати червону картку для Тайсона? – написав гендиректор Зорі у Facebooк.

Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

Зазначимо, Тайсон грубо в'їхав у ноги Гаю на останніх хвилинах поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги Шахтар – Олімпік. Бразилець навіть і близько не міг дістатися м'яча, проте вирішив ззаду підступно сфолити проти Гая. Арбітр матчу Віктор Копієвський показав Тайсону жовту картку.

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