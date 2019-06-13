Рафаїлов: Комітет етики і чесної гри повинен усунути всю УАФ

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вважає, що для дискваліфікації гравців Олімпіка необхідні судові рішення.

"Мені незрозуміло, чим займаються люди в федерації. На підставі чого було прийнято рішення про те, щоб усунути від футболу 40 осіб? Я не є адвокатом Олімпіка. Так, диму без вогню не буває, але не можуть бути усунені відразу 40 чоловік. Немає судового рішення.

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Так, є закон, який забороняє робити ставки на фіксовані результати спортивних змагань. Однак має бути проведено розслідування, повинен бути проведений суд і вже на його підставі можна говорити, хто винен конкретно. Де ці рішення?

Виходячи з логіки цей найчесніший комітет (Комітет етики і чесної гри – прим.) Повинен усунути всю федерацію. Дуже часто ми чуємо про обшуки в федерації, про слідчі дії. А кількість журналістських розслідувань і телевізійних передач про проблеми співробітників федерації зашкалює.

"Вони всі вболівальники Шахтаря", – Рафаїлов знову розкритикував канали Футбол 1/2

Можна тимчасово відсторонити від футболу деяких людей, поки суд не доведе їхню провину або безвинність. Але самореклама стояла на чолі всієї цієї справи", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.