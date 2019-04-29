Рафаїлов: Хочеться підтвердити, що Зоря є третьою силою в Україні

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов підтвердив, що на гравців були накладені фінансові санкції за ряд незадовільних результатів.

"Санкції були, але це внутрішні справи клубу. Футболісти знають, що їх чекає, їм було про це сказано. І було сказано, що вони можуть все виправити. Президент, як може покарати, так це покарання може і зняти.

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Наше завдання полягає в тому, щоб наше місце в турнірній таблиці відповідало рівню нашого футболу. Щонайменше, відповідно до показників – це третя позиція. Хтось не знає нашого бюджету, але всі бачать той клас гравців, який є у нас. Вважаю, що команда за комплектацією сьогодні третя в чемпіонаті. Хотілося б підтвердження, що ми третя сила в чемпіонаті відповідним місцем в турнірній таблиці.

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Ось у кубковому матчі доля нас покарала. Напевно, деякі думали, що в півноги обіграємо Інгулець. А не тут-то було. Плюс самовіддача суперника була недосяжною. Тому, ще раз повторюся, потрібно на кожну гру, виходити як на останню.

Гра з Олександрією показала, що всі наші гравці провели матч дисципліновано і з високою самовіддачею. Тільки позамежна праця і самовіддача дозволять нам виконувати поставлені завдання", – розповів Рафаїлов в інтерв'ю офіційному сайту Зорі.

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