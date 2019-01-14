Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що гравці Динамо Олександр Тимчик та Богдан Михайліченко продовжать виступати в луганському клубі на правах оренди, як і було обумовлено в їхніх контрактах.

"Щодо Богдана Михайліченка, можу сказати, що у нас є контракт про його оренду в Динамо. Я знаю, що Динамо – клуб солідний. Ніяких питань ні про Тимчика, ні про Михайліченка не надходило.

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Хлопці їдуть з нами на збір і продовжать працювати в команді. Що стосується Сіласа, то ніяких переговорів щодо його трансферу клуб не веде. Були телефонні дзвінки щодо багатьох футболістів", – сказав Рафаїлом в інтерв'ю офіційному сайту Зорі.

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