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Рафаїлов: Брага – не найпростіший жереб, хотілося б менш іменитого суперника

07:30 3 Читать на русском
Рафаїлов: Брага – не найпростіший жереб, хотілося б менш іменитого суперника
Сергій Рафаїлов /фото: ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, за підсумками якого Зоря зіграє проти Браги.

"Нам випала дуже сильна команда. Ніде правди діти, жереб оціню, як не найпростіший. Жереб щось не сильно прихильний до нас в останні роки. Хотілося б суперника менш іменитого.

Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

Перша домашня гра може бути, як плюсом, так і мінусом для нас. Сподіваюся, нам допоможе підтримка уболівальників. Впевнений, що стадіон буде повним. Добре, що ми зіграємо в Запоріжжі", – розповів Рафаїлов офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, УЄФА затвердив Славутич-Арену місцем проведення кваліфікаційних матчів Ліги Європи 2018/19.

Теги
Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи Сергій Рафаїлов Жеребкування ЛЄ
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