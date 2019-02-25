Рафаїлов – про заслання Гордієнка в дубль: У нас агентські схеми не проходять

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов різко пройшовся по півзахиснику Артемові Гордієнку.

"Знаєте, я футболістам кажу, щоб вони радилися, коли вибирають собі агентів. Якщо не зі мною, то з тренером. Ці схеми, які придумують агенти, обіцяють футболістам "все вирішити", забрати гравця безкоштовно, вони десь і проходять, але не в нас.

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Артем приніс дуже багато користі клубу, він порядна людина, але в цій ситуації... Це не його рішення. Це рішення тих людей, які навколо нього, і хотіли заробити на цьому. Але і клуб же повинен щось заробляти? Ми ухвалили таке рішення. Йому запропонували новий контракт, я знаю, що його зарплата була б вищою, ніж у тому клубі, куди він зібрався. Він думає, що я не знаю, що це за клуб, та я знаю", – розповів Рафаїлов у коментарі FootballHub.

На уточнююче запитання журналістів гендиректор Зорі повідомив, що Гордієнком цікавиться український клуб. Нагадаємо, що хавбек не хоче продовжувати контракт із Зорею і прагне покинути луганський клуб, за що був виключений із заявки на УПЛ та переведений у дубль.

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