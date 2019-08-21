Рафаїлов – про телепул: УПЛ не піде в CAS – намагатимуться ламати через коліно

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував заяву президента УПЛ Томаса Грімма про намір подати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні у справі про єдиний телепул.

"Судитися? Я чекаю, коли вони подадуть в суд. Там дуже багато цікавих моментів. Не думаю, що людина, яка приїжджає на три дні на гастролі в Україну, знає українські закони або хоча б читала їх.

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Я йому відкрито сказав: "Ви навіщо посіли цю посаду? Інтереси клубів захищати або свої амбіції просувати?". У мене таке враження, що це його особисті амбіції. Він сказав, що буде пул. Але пулу не буде. Тому що в такому вигляді, як його пропонують нам, він неприйнятний.

Нехай він доведе, що є власником телеправ. На якій підставі? Поки що його позиція базується лише на голосуванні. Довести, що власником телевізійних прав на матчі є хтось, крім клубів, думаю, не вийде. Нехай він шанує українські закони. Там дуже багато слабких місць у них. У нас позиція сильніша, і ми це доведемо.

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Лозанна? Я не розумію, як це може бути. Це економічні питання. Думаю, це справа господарського суду. Ми теж підемо, але в суд загальної юрисдикції. Тоді й подивимося, хто від цього виграє. Не підуть вони в суд. Намагатимуться ламати через коліно. Упевнений, що в суд не підуть. У них дуже слабка позиція", – сказав Рафаїлов в ефірі FootballHub.