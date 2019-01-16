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Рафаїлов – про ситуацію з Сватком: Зоря не буде готувати гравця для іншого клубу

08:25 873 Читать на русском
Рафаїлов – про ситуацію з Сватком: Зоря не буде готувати гравця для іншого клубу
Сергій Рафаїлов / Фото з соцмереж

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував ситуацію із переведеннням захисника Олександра Сватка у дубль луганської команди.

"Про цю ситуацію не скажу нічого нового, крім того, що вийшло на офіційному сайті клубу.

Сваток пояснив, чому відмовився продовжувати контракт з Зорею

Сваток переведений в дубль, оскільки не хоче продовжувати контракт з Зорею, а ті пропозиції, які надходять до нас, клуб не влаштовують.

Сваток разом зі своїм агентом намалювали для себе перспективи, але готувати футболіста для когось ми не збираємося", – сказав Рафаїлов для Команда№1.

"Сказав Луніну, щоб забронював мені місце в Реалі". Олександр Сваток – про феноменальні голи п'ятою і кризу Зорі

Теги
Олександр Сваток Олександр Сваток Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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