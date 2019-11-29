Рафаїлов – про президента Інгульця: Він неадекватний – їхній стадіон ще три роки будуватимуть

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вважає, що Інгулець не має відповідної інфраструктури, щоб виступати в УПЛ.

"Ви дивилися матч між Інгульцем і Металістом 1925? Там сто чоловік на трибунах, темрява, освітлення немає, але ця команда може потрапити в УПЛ. Знаємо гонор їхнього неадекватного президента. Він скаже: "Я буду тут грати".

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Як там можна проводити матчі? Ми там грали півфінал Кубка України. Так, ми програли. Питань немає, що це неприпустимо. Але враження, що десь вирізали шматок газону перед матчем і просто кинули на поле. Він не проріс, чіплявся ногами, перевертався.

Ми зайшли в роздягальню, де півкоманди має можливість переодягнутися, а решта повинні почекати, така вона маленька. Ціле літо на стадіоні нічого не робили. Ось урожай зібрали і почали. Ще років зо три його будуватимуть. А де буде грати команда?", – сказав Рафаїлов у програмі ТаТоТаке.

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Нагадаємо, раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що в разі виходу команди в УПЛ новий клубний стадіон буде готовий до початку наступного сезону.