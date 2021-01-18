"Я не поїхав з України через напади, як у 2014 році. Це дурниці. Я вже доросла незалежна людина. Не хочу, щоб мені вказували, якою мовою розмовляти. До того ж українською володію дуже добре.

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Мені не раз доводилося віч-на-віч зустрічатися з небезпекою, але я ніколи ні за чиїми спинами не ховався. Завжди виходив вперед, тому не в цьому причина", – сказав Рафаїлов в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Сергій Рафаїлов покинув посаду генерального директора Зорі у березні 2020 року. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009-го.

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