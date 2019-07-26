Рафаїлов – про наслідки відмови транслювати матчі на ТК Футбол: Знімуть вони Динамо і Зорю з чемпіонату, що далі?

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував отримання телеканалами Футбол 1/2 права на трансляцію усіх матчів УПЛ.

"Так, ми отримали лист від УПЛ. Незважаючи на це, ми продовжимо транслювати домашні матчі на телеканалах 2+2 і УНІАН. Санкції від УПЛ? А які можуть бути санкції? Знімуть вони Динамо і Зорю з чемпіонату, що далі?

Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ

ТК Футбол 1/2 роблять певні кроки назустріч тим клубам, які виступають проти єдиного телепулу на даних телеканалах. Звичайно, вони будуть робити ці кроки, у них немає виходу.

Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепул

На даний момент наша позиція залишається незмінною і транслятора змінювати ми не збираємося", – передає слова Сергія Рафаїлова Football.ua.