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Рафаїлов – про наслідки відмови транслювати матчі на ТК Футбол: Знімуть вони Динамо і Зорю з чемпіонату, що далі?

18:18 2333 Читать на русском
Рафаїлов – про наслідки відмови транслювати матчі на ТК Футбол: Знімуть вони Динамо і Зорю з чемпіонату, що далі?
Сергій Рафаїлов / Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував отримання телеканалами Футбол 1/2 права на трансляцію усіх матчів УПЛ.

"Так, ми отримали лист від УПЛ. Незважаючи на це, ми продовжимо транслювати домашні матчі на телеканалах 2+2 і УНІАН. Санкції від УПЛ? А які можуть бути санкції? Знімуть вони Динамо і Зорю з чемпіонату, що далі?

Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ

ТК Футбол 1/2 роблять певні кроки назустріч тим клубам, які виступають проти єдиного телепулу на даних телеканалах. Звичайно, вони будуть робити ці кроки, у них немає виходу.

Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепул

На даний момент наша позиція залишається незмінною і транслятора змінювати ми не збираємося", – передає слова Сергія Рафаїлова Football.ua.

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Теги
УПЛ Футбол 1 Футбол 2 телебачення Динамо Динамо Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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