Рафаїлов: Кажуть, що з наступного сезону УАФ передає всі права на трансляцію в УПЛ, все це робиться під "Шахтар ТВ"

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про долю телевізійних прав на матчі УПЛ на наступний сезон.

"Завтра відбудеться нарада клубів учасників УПЛ, і одним з пунктів порядку буде вже горезвісне і легендарне питання про єдиний телевізійний пул. Цікаво, президент Прем'єр-ліги піде у відставку?

У своїй тронній промові він говорив, що піде у відставку, якщо цей самий пул не буде створений. Або у нас, як завжди, пацан сказав, пацан зробив, а якщо не зробив, то знову сказав.

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Що вони задумали? Кажуть, що з наступного сезону УАФ передає всі права на трансляцію УПЛ. Ось я думаю, як можна передати комусь те, що тобі не належить. Є такий закон "Про захист інтелектуальної власності", правда в Україні він дещо розмитий, але хороші юристи зможуть в цьому розібратися.

І що цікаво, все це робиться під "Шахтар ТВ". А платити вони не хочуть. Денисов каже, що не вигідно показувати футбол, якщо його послухати, то завтра клубам треба буде доплачувати йому за трансляції матчів.

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Я вважаю, що невигідно – не показуйте. І ще ніхто з цих діячів мені не відповів на питання: чому в Польщі, Угорщині, Швеції та навіть на Кіпрі ці самі права в рази дорожчі", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбук.