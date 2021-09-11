Півзахисник харків'ян Артем Габелок зізнався, що його команда з обережністю підходить до матчу з чинним чемпіоном України.

"Ми готуємося до кожного суперника. З точки зору тактики вибираємо як краще зіграти і привносимо невеликі зміни.

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Правда, думаю, в футболі важко придумати щось нове, тому хочу вас засмутити: нічого нового, а тим більше сюрпризів на гру з Динамо не буде.

Хто сильнійший – Динамо чи Шахтар – оцінювати рано, адже ще не грали з киянами у цьому сезоні. Всім раджу нічого від нас не чекати у матчі з Динамо, і тоді, можливо, ми вас приємно здивуємо. Як сказав класик, "ваші очікування – це ваші проблеми", – зазначив Габелок у коментарі Footboom.

Нагадаємо, поєдинок між харківською і київською командами відбудеться вже сьогодні, 11 вересня. Початок зустрічі о 17:00.

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