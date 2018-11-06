Радник президента УПЛ Підкіпний: Ми вивчали дуже багато компаній, які могли би реалізувати телеправа

Радник президента УПЛ Ігор Підкіпний розповів, за яким принципом обирають компанію з реалізації телеправ.

"Велася дуже довга і значна робота. Ми вивчали дуже багато компаній, які потенційно можуть надати послуги. Тому що вона повинна зробити дослідження на території України, зрозуміти, яким чином розбити пакетування, щоб найбільш ефективно реалізувати права та залучити більше грошей.

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Частину цих компаній ми вивчали по їхньому реноме, дивилися, де і яких результатів вони досягнули. Частина з тих, до кого ми звернулися, не проявили належного інтересу. Частина проявила, але вони запропонували такі умови, які нас не могли задовольнити. Ми вивчили близько 20-30 компаній, з яких було обрано чотири з найбільш результативними пропозиціями", – сказав Підкіпний tribuna.com.

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